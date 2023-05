Lords of the Fallen wird der größte Elden Ring-Konkurrent des Jahres

Lords of the Fallen ist gleichermaßen Nachfolger und Reboot des 2014 erschienen Action-RPGs. Das Soulslike erscheint am 13. Oktober, für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Geschichte ist dabei 1000 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers angesiedelt.

Auffällig ist dabei die schicke Grafik, die dank Unreal Engine 5 erstklassige Details bei Rüstungen, Charakteren und Umgebungen bietet. Die große Spielwelt, die in das Reich der toten und der Lebenden unterteilt ist, scheint voller Geheimnisse und grotesker Monster zu stecken und dürfte damit Elden Ring-Fans direkt ansprechen.

Auch beim Gameplay gibt es bekannte Soulslike-Kost. Gegner teilen ordentlich aus und ihr müsst ihre Bewegungen studieren und lesen, um sie zu besiegen. Bei den Waffen stehen Schwerter und Äxte, aber auch Magie zur Verfügung.