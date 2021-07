22.07.2021 20:02 Uhr

Auf der EA Play 2021 zeigte EA zusammen mit dem schwedischen Entwickler Zoink (Stick it to the Man, Flipping Death) einen Gameplay-Trailer zum kommenden Action-Adventure. Darin ist unter anderem zu sehen, wie die Kämpfe funktionieren.

In Lost in Random dreht sich alles um den Zufall, wie der Titel schon verrät. Im Königreich Random werden die Schicksale seiner Bewohner durch den Zufall bestimmt.

Als Protagonistin Even macht ihr euch auf den Weg durch die sechs Gebiete des Königreichs, um eure Schwester Odd vor der bösen Königin zu retten. Dabei kämpft ihr nicht nur gegen den Zufall selbst, sondern auch gegen eine ganze Horde Monster und macht vom Würfel Dicey Gebrauch, den ihr unterwegs findet.

Die ganze Optik und das Spielprinzip erinnern ein wenig an American McGee's Alice und den dazugehörigen Nachfolger Alice: Madness Returns. Erscheinen soll Lost in Random am 10. September für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.