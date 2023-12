Lost Records: Neues Spiel der Life is Strange-Macher dreht sich um weibliche Freundschaft

Auf den Game Awards kündigte Don't Nod, das Studio hinter Life is Strange, ihr neues Adventure Lost Records: Bloom and Rage an. Darin geht es um die ehemalige Highschool-Clique Kat, Nora, Swann und Autumn, die sich 27 Jahre ohne größeren Kontakt wiedertreffen, um sich einem lange begrabenen Geheimnis zu stellen.

Lost Records: Bloom and Rage soll Ende 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.