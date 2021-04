Lost Soul Aside - PlayStation-exklusives Action-RPG bekommt 18 Minuten neues Gameplay

29.04.2021 10:28 Uhr

Das chinesische Action-RPG Lost Soul Aside hat als Ein-Mann-Projekt begonnen, mittlerweile arbeitet aber ein kleines Team von rund 30 Leuten an dem (zeit-)exklusiven PlayStation-Titel. Jahre nach der ersten Ankündigung meldet sich das Rollenspiel jetzt mit neuem Gameplay zurück. Oben könnt ihr euch volle 18 Minuten an frischen Spielszenen anschauen und euch fragen: Kommt mir das nur so vor, oder sieht das wirklich aus wie Final Fantasy 15?

Lost Soul Aside war ursprünglich nur für den Release auf der PS4 geplant, mittlerweile wurde aber auch eine PS5-Version bestätigt. Ein Releasetermin nicht bekannt.