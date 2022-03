Lost Words: Beyond the Page - Trailer zum Plattformer-Abenteuer 08.03.2022 11:44 Uhr

Lost Words: Beyond the Page ist ein storygetriebender Plattformer, der in zwei Welten spielt: Der realen Welt, in der die junge Izzy über Tagebucheinträge von ihren Erlebnissen und Ängsten über die Erkrankung ihrer Oma berichtet, und Izzys erdachter Fantasiewelt Estoria, wo wir Abenteuer bestreiten und uns Drachen entgegen stellen.