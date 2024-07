Mach's gut, Piranha Bytes: Wir blicken auf alle 9 RPGs zurück

Mittlerweile ist es traurige Gewissheit: Piranha Bytes, wie wir es kennen, ist ein Teil der Vergangenheit. Das Team des Gothic-, Risen- und Elex-Entwicklers hat sich aufgelöst und verteilt sich bereits teilweise auf andere deutsche Studios.

Jenny und Björn Pankratz fangen mit Pithead Studios sogar noch einmal neu im Indie-Bereich an und arbeiten bereits an einem neuen Spiel.

In knapp 20 Jahren hat Piranha Bytes neun Spiele hervorgebracht, manche davon genießen vor allem im europäischen Raum ein extrem hohes Ansehen. Warum das so ist und wie die Rollenspiele entstanden sind, schauen wir uns noch einmal zusammen mit Jenny und Björn an.