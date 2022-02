Mario Kart 8 Deluxe - Erster Trailer zum Booster Course Pass-DLC mit vielen altbekannten Strecken

10.02.2022 00:01 Uhr

Gute Nachrichten für alle, die sich nach fünf langen Jahren nach mehr Mario Kart 8 Deluxe sehnen: Mit dem Booster Course Pass-DLC wird der beliebte Nintendo Switch-Titel um sage und schreibe 48 neue Strecken erweitert. Die Erweiterung soll rund 25 US-Dollar kosten. Sie wird in Wellen erscheinen, wovon die erste am 18. März erscheinen soll und die letzte der sechs Ende 2023.