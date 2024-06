Mario + Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Was eine schöne Überraschung direkt zum Start der heutigen Nintendo Direct – alle Ankündigungen findet ihr übrigens kompakt in unserer Übersicht. Am 07. November erscheint mit Mario & Luigi: Brothership ein neues Abenteuer der beiden Brüder auf der Nintendo Switch, das erstmals in 3D und mit einem neuen Grafikstil daherkommt.



Verratet uns gerne einmal in den Kommentaren, wie euch die neue Optik gefällt.