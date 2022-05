Mario Strikers Battle League Football - Frank Buschmann kommentiert im Trailer ein Match

16.05.2022 17:36 Uhr

Nintendo veröffentlicht in Kürze mit Mario Strikers Battle League Football endlich wieder einen Ableger aus der beliebten Fußballreihe mit Klempner Mario. Damit echtes Fußball-Feeling aufkommt, hat sich Nintendo Deutschland was ganz besonderes ausgedacht. Schaut euch deshalb jetzt ein komplettes Match an, das von niemand geringerem als Frank Buschmann kommentiert wird. Im Spiel selbst wird es aber leider keinen Kommentator geben.

Mario Strikers Battle League Football erscheint am 10. Juni exklusiv für Nintendo Switch.