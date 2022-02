Mario Strikers: Battle League kickt sich durch den Ankündigungstrailer

09.02.2022 23:19 Uhr

Böse Zungen behaupten "endlich wieder ein gutes Fußballspiel", andere freuen sich einfach so: Mario Strikers ist zurück. Während der Nintendo Direct im Februar 2022 kündigte Mario Strikers: Battle League an. Die beliebte Fußballreihe kehrt am 10. Juni exklusiv auf Nintendo Switch zurück.