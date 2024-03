Marvel 1943: Rise of Hydra - Story-Trailer verrät Titel und Release-Jahr des Skydance-Spiels

Dass Skydance an einem neuen Marvel-Spiel arbeitet, ist schon seit 2022 bekannt. Jetzt gibt es endlich einen offiziellen Namen – und ein grobes Release-Datum.

Der Titel heißt Marvel 1943: Rise of Hydra, spielt also in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Hauptrollen sollen dabei ein junger Captain America, T'Challas Großvater Azzuri, US-Soldat Gabriel Jones sowie Nanali, eine Spionin in Paris, spielen. Weitere Infos gibt es noch nicht, lasst einfach den schicken Trailer auf euch wirken.

Der Release ist für das Jahr 2025 geplant.