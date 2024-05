Marvel Rivals ist ein teambasierter 6v6-Shooter mit Helden und Schurken aus dem Marvel-Multiversum, der für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheint. Ein Release zur kostenlosen Overwatch-Alternative gibt es noch nicht.

Auf der PlayStation-Konsole können wir den Titel aber über die Closed Beta in wenigen Wochen austesten, wie der neue Trailer von der State of Play am 31. Mai ankündigt. Allerdings wurden die Voraussetzungen für den Zugang zur geschlossenen Beta noch nicht bekanntgegeben.