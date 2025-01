Marvel Rivals enthüllt Season 1: Eternal Night Falls bringt fantastische Helden ins Spiel

Fantastische Neuigkeiten: Die Fantastischen 4 landen schon in wenigen Tagen in Marvel Rivals. Der fantastische Mr. Fantastic führt sein fantastisches Team in einen Kampf gegen den fiesen Dracula, der gemeinsam mit Dr. Doom nichts Gutes im Schilde führt. Abseits dieser neuen Geschichte warten mit der bald startenden Season 1 noch viele weitere neue Inhalte auf euch.