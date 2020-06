Marvel's Avengers lässt es in einer neuen Mission mit Thor richtig krachen

24.06.2020 19:55 Uhr

In Marvel's Avengers wird es krachen, wie das Gameplay-Video zu einer neuen Mission zeigt.

In "Once an Avenger..." übernehmt ihr die Rolle von Thor und müsst die Roboter von AIM auf einem abstürzenden Luftschiff aufhalten. Dafür nutzt ihr als Gott des Donners nicht nur den Hammer Mjöllnir sondern auch jede Menge Blitze. Das actionreiche Gameplay ist eine Heldenmission aus der Kampagne des Spiels.

Marvel's Avengers erscheint am 4. September für PS4, Xbox One und PC. Eine aktualisierte Version sowie ein kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X soll später folgen.