Marvel's Iron Man VR - Trailer kündigt die kostenlose Demo des PSVR-Exclusives an

22.05.2020 17:40 Uhr

Da sich VR-Spiele am besten beurteilen lassen, wenn man sie selbst spielt, hat Sony eine Demo zum kommenden PSVR-Exclusive Marvel's Iron Man VR veröffentlicht.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Tony Stark, der als Iron Man die Welt rettet. In der ersten Mission des Spiels, die ihr in der Demo spielen könnt, seid ihr in eurem Privatflugzeug, das plötzlich von einem Hacker namens Ghost angegriffen wird. ?Während das Flugzeug abstürzt, müsst ihr im Iron Man-Anzug von außen irgendwie versuchen, die Angreifer abzuhalten.?

Marvel's Iron Man VR erscheint am 3. Juli für PlayStation 4.