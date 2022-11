Marvel's Midnight Suns - Ein altes Schloss in Salem dient euch als Basis

Marvel's Midnight Suns ist das neueste Spiel der Rundentaktik-Meister von Firaxis. Statt Sci-Fi-Soldaten führen wir hier aber allerlei Superheld*innen aus dem beliebten Comic-Universum in die Schlacht. Der Titel erscheint am 2. Dezember für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC.

Im neuen Trailer wird die Heimatbasis unserer Truppe gezeigt. Dabei handelt es sich um ein altes Schloss namens Abbey, das wohl in Salem errichtet wurde. Dort können wir Einsätze planen, mit anderen Held*innen sprechen, trainieren und unsere Hauptfigur The Hunter anpassen. Das Schloss wird aber wohl auch in der Hauptstory eine wichtige Rolle spielen.