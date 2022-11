Marvel's Midnight Suns - Im Launch-Trailer wird der Hulk zum Bösewicht

Marvel's Midnight Suns ist der neueste Streich von Firaxis, die zuvor an XCOM gearbeitet haben. Das Spiel erscheint am 2. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das Kampfsystem ist für das Superheld*innen-Genre eher unüblich, ihr steuert die einzelnen Charaktere nämlich nicht direkt, sondern weist sie nur in rundentaktischen Gefechten an.

Dabei treten allerlie bekannte Gesichter wie Iron Man, Captain America oder Doctor Strange auf. Die Hauptrolle spielt die neue Heldin The Hunter, die umfangreich individualisiert werden kann. Der Launch-Trailer bereitet euch jetzt auf den Release vor und zeigt Ausschnitte aus der actionreichen Story.