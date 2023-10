Marvel's Spider-Man - Alles, was ihr vor dem Start von Teil 2 über Peter und Miles wissen müsst

Marvel's Spider-Man 2 ist am 20. Oktober exklusiv für die PS5 erschienen. In unserem GamePro-Test konnte das Action-Adventure auf ganzer Linie überzeugen. Nachdem beide Spinnenmänner schon ihre Solo-Spiele hatten, schlüpfen dieses Mal sowohl Peter Parker als auch Miles Morales in ihr Kostüm, um Ney York City zu beschützen.

Wenn ihr die beiden Vorgänger verpasst habt oder nochmal eine kleine Auffrischung braucht, bevor es mit dem neuen Teil weitergeht, kommt der Story-Recap von Sony gerade richtig. Hier fassen die beiden Protagonisten die Handlung beider Spiele nochmal kurz zusammen.