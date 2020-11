Marvel's Spider-Man Miles Morales - Coole Musik unterstreicht den neuen Cinematic-Trailer

06.11.2020 15:10 Uhr

In Spider-Man Miles Morales erlebt ihr eine neue Geschichte rund um den Superhelden, der gerade frisch erst seine Kräfte bekommen hat. In dem Spiel geht es vor allem auch um den Konflikt, ob Miles es wirklich schaffen kann, Spider-Man zu sein. Das zeigt auch der neue Werbetrailer. In dieser kurzen Cinematic steht Miles wieder auf und erinnert sich daran, dass auch er Spider-Man ist. Untermalt wird das Ganze von einem Song von Jaden Smith.

Spider-Man Miles Morales erscheint am 12. November für die PS4 und PS5. In Deutschland ist die PS5-Version dann ab dem 19. November spielbar.