Behaviour Interactive, das Studio hinter dem Multiplayer-Hit Dead by Daylight, bringt 2023 sein zweites Spiel auf den Markt: Meet Your Maker ist ein First-Person-Shooter, bei dem jedes Level von Spieler*innen für Spieler*innen gebaut wurde. Das Gameplay dreht sich um die Erstellung und das Eindringen in sogenannte Außenposten.

Wir übernehmen dabei zwei Rollen: Zum einen bauen wir verschlungene, labyrinthartige Basen voller Fallen und Wachen, während wir zum anderen die Außenposten von anderen Spielenden überfallen, um wertvollen Loot zu ergattern.