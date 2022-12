Meet Your Maker: Endzeit-Ninjas erobern grausame Festungen, die ihr selbst baut

Der Trailer zu Meet Your Maker fasst in nur 2 Minuten zusammen, worum es in dem Online-Actionspiel geht: Als High-Tech-Raider bzw. Raiderin dringt ihr in die schwer befestigten Bauwerke der Postapokalypse ein und müsst Fallen, Cyborgs und andere Hindernisse überwinden, um euer Missionsziel zu finden und zu extrahieren (das ist die rot leuchtende Phiole mit genetischem Material im Video).

Der ganze Witz an Meet Your Maker: Jedes einzelne dieser Level ist von einem Spieler/einer Spielerin selbst entworfen, die Fallen von Hand platziert und die Wachen (und sogar ihre Laufwege) individuell festgelegt. Jeder Dungeon ist also letztlich ein Duell zwischen zwei Spielenden, die sich nie begegnet sind.

Der Release ist jetzt ebenfalls bekannt: Am 4. April 2023 erscheint Meet Your Maker.