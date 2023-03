Meet your Maker kommt direkt zum Release zu PS Plus, neuer Trailer veröffentlicht

Meet Your Maker, das neue Spiel der Dead by Daylight-Macher, ist direkt zum Release am 4. April über PS Plus abrufbar, wie ein neuer Trailer jetzt verraten hat. Wenn ihr also ein PS Plus-Abo habt, könnt ihr den Titel ohne zusätzliche Kosten spielen. Neben PS4 und PS5 erscheint das Spiel auch für die Xbox-Konsolen und den PC.

Meet Your Maker besteht dabei aus zwei Teilen. Einerseits könnt ihr mit einem umfangreichen Editor Herausforderungstürme voller Monster und fieser Fallen errichten, andererseits könnt ihr euch den Türmen anderer Spieler*innen stellen. Das Ziel ist dabei immer, ein Gefäß mit einer besonders wertvollen Ressource zu erreichen und dann sicher wieder nach draußen zu bringen.