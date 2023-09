Mehr als 60 Anpassungsoptionen: Nacon zeigt ersten Trailer zum Revolution 5 Pro-Controller für PS5

Der Hardware-Hersteller Nacon hat mit dem Revolution 5 Pro einen neuen Controller für PS4, PS5 und PC angekündigt, der im Oktober erscheint. Einene genauen Releasetermin oder den finalen Preis haben die Entwcikler*innen dabei nicht bekannt gegegeben. Die Besonderheit des Gamepads sind die vielen Individualisierungs-Optionen.

Ihr könnt die Sticks austauschen, findet auf der Rückseite mehrere, belegbare Tasten und die Druckpunkte der Trigger sind ebenfalls einstellbar. So könnt ihr beispielsweise in Shootern auf einen besonders kurzen Druckpunkt setzen, der an das Klicken einer Maus erinnert.

Mehrere Profile können dabei angelegt und gespeichert werden, sodass ihr für verschiedene Spiele die für euch perfekten Einstellungen findet. Das Gamepad setzt auf das Layout des Xbox-Controllers, Steuerkreuz und linker Stick sind also im Vergleich zum DualSense vertauscht.