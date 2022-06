Metal Hellsinger hat endlich einen Release und es gibt eine Demo!

09.06.2022 21:34 Uhr

Wenn ihr Dämonen-Gelöt mit Metal-Musik aus dem Leben treten wollt, dann ist Metal: Hellsinger genau richtig für euch. In dem Spiel müsst ihr zum Beat der Musik ballern und nachladen.Das Besondere ist, dass die Sänger*innen von bekannten Metal-Bands am Start sind. So hört ihr im Hintergrund zum Beispiel MAtt Heafy von Trivium, Alyssa White-Gluz von Arch Enemy und Serj tankian von System of a Down.

Metal Hellsinger erscheint am 15. September für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Demo ist ab sofort erhältlich.