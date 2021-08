Metroid Dread - Neuer Trailer teast Intro und Story

21.08.2021 10:20 Uhr

Ein neuer Trailer für Metroid Dread teast die Story des Ablegers an und zeigt dabei allem Anschein nach Szenen aus dem Intro des Spiels. Nachdem auf einem neuen Planeten Ableger des X-Parasiten auftauchen, werden EMMI-Androiden ausgesendet, um die Parasiten zu beseitigen. Kurz darauf verschwinden die EMMI jedoch spurlos, sodass es an Samus liegt zu entschlüsseln, was auf dem Planeten vor sich geht.