Metroid Prime 4: Beyond wurde auf der neuen Nintendo Direct wieder einmal gezeigt. Dabei war vor allem der Planet Viewros im Vordergrund. Samus wurde dort aus Versehen hin transportiert und muss nun den Dschungel erkunden, der einen gigantischen Baum umgibt.

Wie in anderen Spielen der Reihe müsst ihr so die Umgebung scannen, erkunden und Rätsel lösen. Samus bekommt es mit komplett neuen Monstern zu tun, die ihr in Ego-Shooter-Manier bekämpfen müsst. Zudem bekommt sie Psycho-Kräfte, wodurch sie zum Beispiel Telekinese bekommt oder Schüsse lenken.

Der Trailer zeigt zudem, dass das Spiel auch auf der alten Switch wohl in 60 FPS laufen könnte. Zumindest hat Nintendo den Trailer mit 60 FPS veröffentlicht.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint 2025 für Nintendo Switch. Zu einer etwaigen Switch 2-Version hat sich Nintendo bisher noch nicht geäußert.