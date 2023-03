Miasma Chronicles - Neuer Trailer verrät den Releasetermin der Rundentaktik-Action

Miasma Chronicles ist ein neues Rundentaktik-RPG von The Bearded Ladies Consulting, das für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird. Mit einem neuen Story-Trailer wurde jetzt der Releasetermin vorgestellt. Der Titel erscheint demnach am 23. Mai.

Die Geschichte des Spiels ist in einer apokalyptischen Welt angesiedelt, in der immer größere Teile von einer mysteriösen Kraft namens Miasma befallen wird. Titelheld Elvis kann dieses teilweise durch einen Handschuh kontrollieren. Zusammen mit seinem Robo-Bruder und anderen Verbündeten begibt er sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Miasma. Die Kämpfe laufen in Runden ab wie bei XCOM, dazwischen könnt ihr aber Gebiete frei erkunden und eure Charaktere und Ausrüstung aufleveln.