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Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor

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Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor

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Maximilian Franke
18.06.2026 | 12:30 Uhr

In Milki Delivery liefert ihr mit dem Fahrrad Milch in einer ländlichen Gegend aus, lernt die Nachbarschaft kennen und verbessert mit Upgrades euer Zuhause und euer treues Fahrrad.

Das Spiel wird vom Entwickler-Duo Blibloop und Doot entwickelt, die ihr vielleicht schon von Minami Lane kennt – und legt den Fokus auf Ressourcenmanagement sowie jede Menge idyllische Cozy-Vibes.
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Genre: Simulation

Release: 2026 (PC)

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