Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?

Es passiert leider nicht zum ersten Mal: Der Live-Service-Hero-Shooter Highguard wurde gerade erst veröffentlicht. Nach rund sechs Wochen an der frischen Luft, wird er nun aber direkt wieder zurück in die Kiste gepackt und wahrscheinlich für immer auf dem Dachboden eingemottet. Und das trotz einer fetten Geldspritze von Investor Tencent, der das Entwicklerteam eigentlich schon für Monate vorfinanziert hatte. Wie es dazu kommen kann, dass ein Spiel so spektakulär scheitert, wollen wir in diesem Video am Beispiel von Highguard mal aufdröseln.