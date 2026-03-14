Läuft gerade Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?
Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?

26 Aufrufe

Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?

Christian Fußy
14.03.2026 | 14:06 Uhr

Es passiert leider nicht zum ersten Mal: Der Live-Service-Hero-Shooter Highguard wurde gerade erst veröffentlicht. Nach rund sechs Wochen an der frischen Luft, wird er nun aber direkt wieder zurück in die Kiste gepackt und wahrscheinlich für immer auf dem Dachboden eingemottet. Und das trotz einer fetten Geldspritze von Investor Tencent, der das Entwicklerteam eigentlich schon für Monate vorfinanziert hatte. Wie es dazu kommen kann, dass ein Spiel so spektakulär scheitert, wollen wir in diesem Video am Beispiel von Highguard mal aufdröseln.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern? Video starten   17:12

vor einer Stunde

Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?
Specials

Specials
4.838 Videos

Zum Kanal
Highguard

Highguard

Genre: Shooter

Release: 26.01.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Marathon im Test: Wenns einmal Klick macht, wollt ihr nicht mehr aufhören Video starten   1     13:30

vor einem Tag

Marathon im Test: Wenn's einmal "Klick" macht, wollt ihr nicht mehr aufhören
Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat Video starten   3   1:45

vor 2 Tagen

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat
Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern? Video starten   17:12

vor einer Stunde

Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?
Borderlands 4: Im Trailer zum ersten Story-DLC tauchen gleich mehrere alte Bekannte überraschend auf Video starten   1:56

vor einem Tag

Borderlands 4: Im Trailer zum ersten Story-DLC tauchen gleich mehrere alte Bekannte überraschend auf
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   2     1   3:36

vor 3 Tagen

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern? Video starten   17:12

vor einer Stunde

Millionen verzockt: Wie konnte Highguard eigentlich so krass scheitern?
Borderlands 4: Im Trailer zum ersten Story-DLC tauchen gleich mehrere alte Bekannte überraschend auf Video starten   1:56

vor einem Tag

Borderlands 4: Im Trailer zum ersten Story-DLC tauchen gleich mehrere alte Bekannte überraschend auf
Outbound bestätigt Releasetermin und schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen Video starten   1   1:19

vor einem Tag

Outbound bestätigt Releasetermin und schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen
Marathon im Test: Wenns einmal Klick macht, wollt ihr nicht mehr aufhören Video starten   1     13:30

vor einem Tag

Marathon im Test: Wenn's einmal "Klick" macht, wollt ihr nicht mehr aufhören
Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat Video starten   3   1:45

vor 2 Tagen

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   2     1   3:36

vor 3 Tagen

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht Video starten   2   2:23

vor 3 Tagen

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy Remake im Test Video starten   41:14

vor 4 Tagen

Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy "Remake" im Test
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   11     3:43

vor 6 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen! Video starten   1   19:35

vor 6 Tagen

Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!
Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten Video starten   5     1:19:00

vor 6 Tagen

Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     2   3:56

vor einer Woche

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
mehr anzeigen