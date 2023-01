Minecraft Legends zeigt im Gameplay-Trailer Release und PvP-Modus

Minecraft Legends wird das neue Strategie-Actionspiel im beliebten Universum von Mojang.

Im Rahmen der Developer Direct wurde jetzt nicht nur mehr Gameplay gezeigt, sondern auch erklärt, wie der PvP-Modus funktionieren wird. So erstellt ihr euer eigenes Hauptquartier, rekrutiert eine Armee und greift dann die anderen Spieler*innen an. Ihr könnt dabei eine freie Welt erkunden und so Ressourcen erhalten und euch besser vorbereiten auf den bevorstehenden Kampf. In der Welt laufen aber auch Piglins herum, die ihr ebenfalls bekämpfen müsst.

Minecraft Legends erscheint am 18. April für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PS5.