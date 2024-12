Crunchyroll kündigt mit einem neuen Trailer zu Dr. Stone die finale Staffel des beliebten Wissenschafts-Animes an. Im Trailer tauchen nicht nur bekannte Gesichter auf, sondern auch komplett neue Figuren und Antagonisten, die Senku und seinen Freund*innen Probleme bereiten werden.Die finale Staffel von Dr. Stone namens Science Future wird die Geschichte rundum Senku und seinem wissenschaftlichen Abenteuer beenden.

Dr. Stone Staffel 4, auch bekannt als Dr. Stone: Science Future, knüpft direkt an die Geschehnisse der dritten Staffel an. Das Team erreicht das ehemlige Nordamerika und sucht dort fruchtbares Land, auf dem Mais angebaut werden kann. Dort treffen sie auf den ehemaligen NASA-Wissenschaftler Dr. Xeno, der nicht nur Senkus ehemaliger Mentor ist, sondern die Zivilisation als autoritäre Gesellschaft wiederaufgebaut hat. Senku muss sich nun seinem ehemaligen Mentor und dessen extrem totalitären Methoden stellen, um New America City wieder aufzubauen.

Sciene Future wird laut offiziellen Angaben jeweils in drei Teile aufgespalten, die zusammen die letzten vier Arcs der Geschichte abdecken sollen. Wie viele Folgen die letzte Staffel von Dr. Stone umfasst, ist bisher noch nicht bekannt. Dr. Stone: Science Future soll planmäßig schon am 9. Januar 2025 auf Crunchyroll erscheinen.