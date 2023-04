Monster Hunter Now - Erster Teaser zum neuen AR-Jagdspiel

Capcom und Niantic haben mit Monster Hunter Now ein neues AR-Jagdspiel im Stil von Pokémon Go angekündigt. Ein kurer Teaser gibt einen ersten Ausblick. Das Spiel soll im September 2023 für Android und iOS erscheinen und ähnlich wie die anderen Titel von Niantic funktionieren.

Ihr bewegt euch also auf einer echten Karte und könnt überall auf der Welt auf Monsterjagd gehen. Wie die Kämpfe, Ressourcenmanagement etc. aussehen, ist bisher nicht bekannt. Alle Infos haben wir für euch in unserer Übersicht zusammengefasst.