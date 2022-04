Monster Hunter Rise - Schaut euch das neue Areal "The Citadel" aus dem Sunbreak-Add-On an

22.04.2022 16:45 Uhr

Die erste große Erweiterung Sunbreak für Monster Hunter Rise steht in den Startlöchern.

In dieser werdet ihr ein neues Areal namens "The Citadel" bereisen können. Am auffälligsten dabei ist die riesige Burgruine, die ihr betreten könnt. In dieser erwartet euch ein großes Mysterium, das die Entwickler noch nicht enthüllen wollten. Das Areal bietet jedoch noch mehr, wie einen Sumpf oder eine Eiswüste.

Aber natürlich dürfen in The Citadel auch Monster nicht fehlen, die ihr jagen müsst. Eins davon wird der Garangolm sein. Den Kampf gegen dieses Monster seht ihr hier.

Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheint am 30. Juni.