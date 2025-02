Capcom hat am 4. Februar 2025 einen Trailer zum kommenden Ableger der beliebten Jagdserie Monster Hunter veröffentlicht, in dem der Videospielentwickler den Spieler*innen einen Einblick in das neue Gebiet gewährt und sowohl neue als auch altbekannte Monster vorstellt.

Der neueste Trailer zeigt das Frostgebiet "Die Eissplitterklippen" und verrät mehr über die kommende Story von Monster Hunter Wilds. Es scheint, als müsse unser Charakter seine oder ihre Verbündeten vor einem wütenden Arkveld, einem großen fliegenden Wyvern, der auch den Namen "Weißer Geist" trägt, beschützen.

Außerdem gibt es zusätzliche Gameplay-Szenen und die Enthüllung des Monsters Hirabami, ein Leviathan, der in der Luft schwebt und den Avatar mit scharfen Klauen angreift. Zusätzlich gibt es ein Wiedersehen mit Fanlieblingen aus Monster Hunter 4 Ultimate, darunter die Spinne Nerscylla und der gefürchtete Gore Magala, der am Ende des Trailers zu sehen ist.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 auf Playstation 5, Xbox Seris S/X und Steam. Eine zweite offene Beta zum neuen Spiel findet am 7. bis 10. Februar 2025 und 14. bis 17. Februar 2025 statt.