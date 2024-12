Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Die Monster Hunter-Reihe ist nicht gerade für ihre großartige Story bekannt. Zwar hatten bereits einige der Vorgänger eine Rahmenhandlung, aber die war eher Mittel zum Zweck für das, was wirklich zählt: Nämlich riesige Monster mit riesigen Waffen zu verkloppen!

So war es zumindest bisher. Monster Hunter Wilds geht hier aber einen etwas anderen Weg. Ich konnte Capcom vor ein paar Tagen in Osaka einen Besuch abstatten und nicht nur mit den Entwicklern sprechen, sondern auch die ersten 5 Stunden der Story in einer Vorschau-Version des Spiels anzocken. Und was ich dort gesehen habe, hat mich echt überrascht: So viel Geschichte habe ich noch in keinem Monster Hunter erlebt!

Monster Hunter Wilds ist für den 28. Februar 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt.