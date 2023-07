Mortal Kombat 1 zeigt, wie verdammt gut die Kämpfe im neuen Prügler aussehen

Am 19. September beginnt mit Mortal Kombat 1 eine neue Zeitrechnung in der über 30-jährigen Geschichte der Prügelspielreihe von NetherRealm. Das Reboot ist gleichzeitig der Nachfolger von Mortal Kombat 11, allerdings erschafft Feuergott Liu Kang eine komplett neue Welt.

Für Spieler*innen heißt das, dass es ein neues Kampfsystem, eine neue Story und einige spannende Features gibt. So tretet ihr ab sofort immer im Team an, wobei eine Spielfigur als Sidekick dient und nur vereinzelt in den Kampf eingreift. Das soll die taktische Tiefe erweitern und noch mehr Möglichkeiten geben.

Mit von der Partie ist natürlich der Clan die Lin Kuei rund um Serienheld Sub-Zero, Smoke oder Cyrax. Die Kämpfe sehen dabei so gut aus wie nie zuvor und auch bei den serientypischen Fatalitys beweisen die Entwickler*innen mal wieder ihre morbide Kreativität.