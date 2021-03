Mortal Shell: Enhanced Edition - Reveal-Trailer zur verbesserten Fassung für PS5 & Xbox Series X/S

05.03.2021 12:45 Uhr

Das Soulslike Mortal Shell ist das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Cold Symmetry. Das Spiel orientiert sich an der düsteren Atmosphäre der Dark-Souls-Spiele und spielt in einer düsteren Zukunft, in der die Erde von den wandelnden Leichen der untergegangenen Menschheit bevölkert wird. Im Spiel übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen leeren Körper, der durchs Absorbieren der Seelen von gefallenen Kriegern deren Kräfte und Fähigkeiten übernehmen kann.



Die verbesserte Enhanced Edition, die am 4. März für PS5 und Xbox Series X/S erschienen ist, bietet unter anderem 4K_Auflösung, 60 fps und besonders detaillierte Texturen.