Freitag, 29. Juni 2018 um 17:20

Mothergunship ist ein abgedrehter Mix aus Bullet Hell- und Ego-Shooter für PS4, Xbox One und PC, der jetzt einen festen Release-Termin hat, nämlich den 17. Juli 2018.

Mothergunship lässt uns mit selbst gebauten Waffen in zufallsgenerierten Levels gegen Alien-Gegner und "gigantische Bosse" antreten. Der rasante Shooter erscheint im Juli zunächst digital, soll aber im August 2018 außerdem als Retail-Version für PS4 und Xbox One in den Läden stehen. Oben könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Mothergunship anschauen.