Mouse: Neues Gameplay zum Cartoon-Shooter, den ihr unbedingt gesehen haben müsst

Der Ego-Shooter Mouse ist ohne Frage einer der interessantesten Genre-Vertreter, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Mouse erinnert optisch an alte Cartoons aus den 30er Jahren und versetzt euch auch beim Setting in diese Zeit. Mit Revolvern und Tommy Guns geht es euren Widersachern an den Kragen. Bei denen handelt es sich allerdings nicht um klassische Mafiosi, sondern Mäuse.

Mouse soll 2025 erscheinen und wurde bisher nur für den PC angekündigt.