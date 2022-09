My Hero Ultra Rumble-Trailer zeigt die das Anime-Battle-Royale für PS und Xbox

My Hero Ultra Rumble basiert auf dem Anime My Hero Academia. In dem Battle Royale treten Acht Teams aus jeweils drei Leuten in verschiedenen Kampfarenen an. Zur Auswahl stehen diverse Charaktere aus dem Anime, die entweder zu den Guten oder den Bösen gehören. Einmal im Kampf, werden Ressourcen gesammelt und gekämpft, bis ein Team den Sieg erringt.

Eine Beta zu My Hero Ultra Rumble wurde bereits abgehalten, und der Release soll noch in diesem Jahr stattfinden. Unterstützt werden PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC. Dank einem Free2Play-Modell dürft ihr kostenlos zocken, und wenn ihr wollt, könnt ihr Geld in ein Gatcha-System stecken.