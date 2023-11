My Time at Sandrock kommt endlich auf Konsolen und setzt das Abenteuer aus My Time at Portia fort

Nachdem My Time at Sandrock schon im Mai auf dem PC in den Early-Access gestartet war, ist das Sandbox-Rollenspiel jetzt auch auf PS4, PS5 und den Xbox-Konsolen verfügbar. Ähnlich wie im beliebten Vorgänger My Time at Portia baut ihr euch einen kleinen Hof auf, durchforstet Dungeons und erledigt Quests der Bewohner*innen.

Dieses Mal dürft ihr aber gleich das ganze Städtchen Sand Rock wiederaufbauen. Das Spieltempo ist dabei meistens ziemlich gemäßigt und erinnert an Genre-Größen wie Stardew Valley oder Animal Crossing. In den Dungeons müsst ihr aber auch gegen Monster kämpfen, um an besondere Ressourcen zu gelangen.