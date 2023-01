Nach Exitman werdet ihr Notausgangsschilder nie wieder wie vorher sehen

Exitman Deluxe ist ein actionreiches Arcade-Game von Rainy Frog, das am 2. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint. Im Spiel ist die Figur auf Notausgangsschildern der Star. Von oben kracht die grüne Decke herunter und ihr habt immer nur wenige Augenblicke, um in die rettende Aussparung zu rennen. Es gibt verschiedene Kostüme, sodass nicht nur Notausgangsmännchen sondern auch Notausgangsdamen, -samurai oder -dinos ihr Glück versuchen können.

Neben einem Endlos-Modus könnt ihr den Titel auch mit bis zu 4 Spieler*innen im Versus-Modus spielen. Seid ihr alleine unterwegs, stehen ONline-Bestenlisten zum Klettern zur Verfügung.