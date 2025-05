Nach über einem Jahr erscheint auch dieser Persona 5-Ableger bei uns in Deutschland

Atlus veröffentlichte am 17. Mai 2025 überraschenderweise einen neuen Trailer zu ihrem Persona 5-Ableger "Persona 5: The Phantom X", der bisher nur in Japan und auf Mobile erschienen ist. Persona 5-Fans dürfen sich freuen, denn bei dem Trailer handelt es sich um die offizielle Ankündigung eines weltweiten Releases des beliebten Mobile-Spinoffs und somit kommt das Spiel schon nächsten Monat auch nach Deutschland.

In Persona 5: The Phantom X schlüpft ihr in die Rolle eines neuen Protagonisten, der zu Beginn aus unerklärlichen Gründen Joker aus Persona 5 während der Mission in Nijimas Palast erschießt. Glücklicherweise war es nur ein Albtraum des neuen Hauptcharakters und muss feststellen, dass im Laufe des Tages ihm seine "Wünsche" und sein "Verlangen" genommen wurden.

Nach einem tragischen Ereignis an seiner Schule findet der Held auch auf seinem Handy die aus Persona 5 bekannte Metaverse Navigator-App und taucht in die Welt davon ein. Dort lernt er die mysteriöse Eule Lufel kennen und erweckt sein eigenes Persona.

Zusammen mit Lufel bildet er die "Phantom Thieves" und durchsucht die Mementos, um einen Weg zu finden, die gestohlenen "Wünsche" und "Verlangen" der Menschen zurückzubringen.

Persona 5: The Phantom X gibt bereits seit letztem Jahr in Japan auf Mobile und erscheint nun am 26. Juni 2025 weltweit für PC, iOS und Android.