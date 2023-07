Naraka: Bladepoint ist ein einzigartiger Vertreter des Battle-Royale-Genres. Statt mit Schusswaffen zieht ihr hier nämlich fast ausschließlich im Nahkampf in die Schlacht. Der Titel setzt auf ein ostasiatisches Setting und bietet passend dazu Schwerter, Speere und ähnliche Waffen.

So streitet ihr mit insgesamt bis zu 60 Spieler*innen pro Runde um den Sieg und beharkt euch in fordernden Duellen, die an Fighting Games wie SoulCalibur erinnern. Das Movement ermöglicht mit Parkour und Greifhaken viele Freiheiten und Taktiken.

Der ursprüngliche Release des Titels erfolgte schon 2021, jetzt folgt am 13. Juli die Umstellung auf ein Free-2-Play-Modell und der Launch auf der PS5.