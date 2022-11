Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Am 2. Dezember erscheint mit Need for Speed Unbound der nächste Ableger der Racing-Reihe für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Titel wird von den Burnout-Machern Criterion entwickelt und setzt wie einige der Vorgänger auf einen offene Welt. Neu sind bunte animierte Effekte, die dem Spiel einen frischen Look verpassen, aber nicht überall gut ankommen. Außerdem soll es mehr Individualisierungsmöglichkeiten geben als je zuvor in der Serie.

Im neuen Trailer zeigen die Entwickler*innen jetzt erstmals einen ausführlichen Blick auf das Gameplay des Rennspiels. Im Vordergrund stehen dabei verschiedene Rennen in der offenen Welt, in der auch Passanten unterwegs sind. Die Pisten sind dabei nicht etwa abgesteckt, wir müssen also auch auf den Verkehr achten.