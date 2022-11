Need for Speed Unbound - Neuer Trailer stellt die Takeover-Events vor

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der neue Racer kommt von den Burnout-Machern Criterion und stellt erneut die Streetracing-Szene ins Rampenlicht. Es gibt eine offene Welt, einen großen Fuhrpark und besondere Comic-Effekte, die für einen neuen Look sorgen.

Neben dem Können hinter dem Lenkrad ist auch der passende Style wichtig. So können die Wagen umfangreich individualisiert werden und durch die Zusammenarbeit mit großen Modemarken kommen spezielle Designs ins Spiel. Auch der Rapper A$AP Rocky ist Teil der Erfahrung und präsentiert spezielle Takeover-Events.