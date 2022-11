Need for Speed Unbound - Trailer stellt Inhalte der Palace-Edition vor und zeigt Gameplay

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember und wird dabei auch in der sogenannten Palace-Edition für 89,99 Euro erhältlich sein.

Diese enthält vier exklusive Fahrzeuge: Mercedes-AMG GT Black Series 2020, Volkswagen Golf GTI 1976, BMW M3 Evolution II E30 1988 und zu guter Letzt den Mercedes-AMG G 63 2017.Zusätzlich dazu gibt's Klamotten, Fahreffekte, ein besonderes Nummernschild mit der Aufschrift "Palifornia" und mehr.