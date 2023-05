Need for Speed war fast gerettet, doch jetzt läuft's wieder richtig schief

GameStar Plus-Kollege Peter schreibt in seiner Kolumne zu Need for Speed Unbound: "Es war nicht ganz die Reaktion, die sich Electronic Art und Criterion Games erhofft haben dürften: Das Volume-2-Update für Need for Speed Unbound hat die Spieler mehr erzürnt als besänftigt. "Gott sei Dank habe ich dieses Spiel nicht gekauft", schreibt ein User auf Reddit und ein anderer fragt: "Versucht EA, diese Serie umzubringen?"

Viele Spieler bemängeln aktuell den Umgang mit Need for Speed Unbound. Doch der schwache Post-Release-Support ist nicht nur für Spieler*innen des neuen Serienteils bedauerlich. Sondern er zeigt Peters Meinung nach auch eine mangelnde Weitsicht der NfS-Verantwortlichen auf, was die Zukunft der Serie anbelangt. Für unser Video hat er das ganze noch mal ein bisschen genauer ausgeführt.