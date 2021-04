NEO: The World Ends With You - Die lang ersehnte Fortsetzung des DS-Klassikers im Trailer

26.04.2021 14:46 Uhr

Mit NEO: The World Ends With You erscheint am 27. Mai die von vielen Fans lang ersehnte Forstsetzung des DS-Klassikers für PS4 und Nintendo Switch, in der es erneut auf nach Shibuya geht.



Unser ausführliches Entwickler-Interview mit Square Enix findet ihr in Kürze auf der Seite.