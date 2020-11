NEO: The World Ends With You - JRPG-Hit bekommt Sommer 2021 endlich einen Nachfolger für PS4 & Switch

23.11.2020 17:40 Uhr

The World Ends With You ist ein kleiner Geheimtipp unter JRPG-Fans. Das ehemalige DS-Spiel hat 2018 einen Switch-Port bekommen, nachdem die Fans lange nach einer Fortsetzung geschreit haben. Noch einmal zwei Jahre später und Square Enix hat den Wunsch erhört. NEO: The World Ends With You setzt die Geschichte mit neuen Charakteren fort und ist direkt an den Epilog der Switch-Fassung angeknüpft.

NEO: The World Ends With You erscheint im Sommer 2021 für Nintendo Switch und PS4.